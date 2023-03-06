ФСБ задержала россиянина за контрабанду леса на 280 миллионов рублей

ФСБ: предприниматель из Абакана вывез контрабандой за границу древесину на 280 млн рублей

В Хакасии сотрудники ФСБ задержали местного предпринимателя по подозрению в контрабанде леса на 280 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Подозреваемый использовал для совершения преступления подложные документы. По данным спецслужбы, от имени подконтрольной фирмы россиянин с 6 декабря 2019-го по 31 декабря 2022 года он незаконно вывез за границу древесину ценных пород в объеме 43 тысяч кубометров по внешнеэкономическим контрактам.

На основании материалов ФСБ и таможни возбуждено шесть уголовных дел.

3 февраля сообщалось, что в Кемеровской области полицейские изъяли из незаконного оборота 70 килограммов наркотиков, замурованных в бетонные блоки и в таком виде провезенных в Россию контрабандой. Задержан житель Новокузнецка, подозреваемый в перевозке наркотических средств из-за рубежа под видом строительных материалов. Для этих целей он арендовал склад, где полиция нашла бетонные блоки с запрещенным веществом.