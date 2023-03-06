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09:10, 6 марта 2023Силовые структуры

Россиянин получил шесть лет колонии за переломанные кости шестилетней падчерицы

Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Иркутской области за истязания 6-летней падчерицы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Куйтунский районный суд Иркутской области приговорил к шести годам колонии 28-летнего местного жителя за истязания шестилетней падчерицы, в результате которых она получила перелом бедренной кости. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель региональной прокуратуры Евгения Алферова.

Мужчина признан виновным по статьям 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Следствие и суд установили, что отчим на протяжении полутора лет систематически избивал ребенка, а в 2021 году пнул падчерицу с такой силой, что сломал бедренную кость, уточнила представитель областного управления Следственного комитета России Карина Головачева. Мужчина вину в содеянном не признал.

Ранее мать девочки была осуждена за неисполнение своих родительских обязанностей. Ее приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей. Суд проявил к женщине снисхождение, так как у нее есть еще двое детей.

Прокуратура вынесла представления должностными лицами из органов системы профилактики, они привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением закона. Девочка изъята из семьи и передана под опеку родственникам.

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Любовь Ширижик
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