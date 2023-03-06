Стало известно о работе ПВО в Киевской области

Klymenko Time: в Киевской области объявлена воздушная тревога, работает ПВО

В Киевской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает платформа Klymenko Time в Telegram.

«Сообщают о работе ПВО в Киевской области. В регионе объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении. Также издание сообщило взрывах в Харьковской области.

Ранее Киев заявил о необходимости усилить ПВО Украины. Глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что такую технику могли бы поставить члены НАТО. Он также выразил надежду на скорейшую поставку западных танков.

В феврале в Киеве произошли взрывы после объявления в городе воздушной тревоги.