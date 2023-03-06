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06:02, 6 марта 2023Россия

В Госдуме порассуждали о причине участившейся подростковой жестокости

Депутат Останина заявила, что подростковая жестокость участилась из-за невнимания общества

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Глава комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала причину участившейся подростковой жестокости в беседе с URA.RU.

По мнению Останиной, такая ситуация сложилась из-за того, что общество стало уделять меньше внимания «в широком смысле этого слова». «Начиная от школы, родительского сообщества, всего общественного пространства за тем, чем питаются наши дети духовно», — пояснила она.

Депутат отметила, что хочет понять «поиск справедливости, который всегда был свойственен детям этого возраста». В то же время, по ее словам, время «обострило эти проблемы, которые стоят перед страной». «Не только ведь мы, взрослые, задумываемся, что происходит. Ребята тоже ищут жизненные смыслы», — заключила Останина.

В прошлом году уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова предложила в качестве воспитательной меры для подростков, преступивших закон, социальное волонтерство и индивидуальную работу с наставниками.

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Марина Совина
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