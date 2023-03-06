Раскрыта переломная точка глобального потепления

Geophysical Research Letters: способность океана поглощать CO2 достигнет пика в 2100 году

Ученые Техасского университета в Остине раскрыли переломную точку в глобальном потеплении. Они показали, что к 2100 году способность океанов поглощать избыток углерода из атмосферы может значительно снизиться, что усугубит влияние выбросов углекислого газа на климат. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Моделирование показало, что в наихудшем сценарии изменения климата способность океанов поглощать углекислый газ достигнет пика к 2100 году, а к 2300 году моря станут вдвое менее эффективными в поглощении CO2. Снижение происходит из-за появления поверхностного слоя с низкой щелочностью, которая определяет, сколько углекислоты может раствориться в воде.

Хотя сценарий выбросов, использованный в исследовании, маловероятен из-за глобальных усилий по ограничению выбросов парниковых газов, результаты показывают ранее неизвестную точку невозврата, которая, если ее активировать, приведет к серьезному ускорению глобального потепления.

В настоящий момент океаны поглощают около трети выбросов CO2, производимых людьми. Моделирование климата ранее показывало, что океаны менее эффективно поглощают углекислоту с течением времени, но никто не рассматривал щелочность как ключевой фактор. Чтобы прийти к этому выводу, исследователи провели моделирование, охватывающее 450 лет, пока не обнаружили, что щелочность является ключевой причиной замедления.

Эффект вызван экстремальными изменениями климата, которые увеличивают количество осадков и замедляют океанические течения. В результате на поверхности океана остается теплый слой пресной воды, которая не будет легко смешиваться с более прохладными и более щелочными водами под ней. По мере того, как этот поверхностный слой становится более насыщенным CO2, его щелочность падает, а вместе с ней и его способность поглощать углекислоту.