Врач-стажер случайно вставила трубку для ИВЛ в пищевод пациентки и убила ее

В Великобритании врач-стажер вставила трубку для дыхания в пищевод пациентки и убила ее

Анестезиолог-стажер Сабу Сайед, работающая в больнице в английском городе Уотфорд, Великобритания, случайно вставила трубку для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в пищевод 32-летней пациентки Эммы Каррелл и убила ее. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2020 году у страдающей от нефротического синдрома Каррелл случился приступ после процедуры диализа, и ее срочно доставили в больницу. Вскоре язык пациентки распух, а из ее рта пошла кровь.

Для реанимации женщины была вызвана бригада анестезиологов, среди которых была Сайед. Она удалила часть крови из ротовой полости Каррелл, а затем установила ей эндотрахеальную трубку. Однако врач случайно вставила трубку для дыхания в пищевод, перепутав его с трахеей. Прошло более 10 минут, прежде чем ошибка была замечена. Каррелл скоропостижно скончалась от остановки сердца.

По словам Сайед, она подозревала, что неправильно установила трубку, и попросила более опытного коллегу Прасуна Мукерджи проверить ее положение, однако он был занят другими процедурами. Мукерджи утверждает, что не сомневался в компетентности Сайед и не предполагал, что она может ошибиться.

После произошедшего в больнице был составлен список рекомендаций для проведения процедур и операций на трахее. Помимо этого, персонал учреждения пройдет симуляционное обучение, предназначенное для врачей, которые занимаются дыхательными путями пациентов.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники похоронного бюро констатировали смерть женщины, которая оказалась живой. Пострадавшей оказали первую помощь и доставили ее в больницу.

