Российские подростки вломились в квартиру, избили пенсионеров и попали на видео

В Мурманске подростки толпой ворвались в квартиру к пожилым супругам и избили их

В Мурманске подростки толпой вломились в квартиру к супругам и избили их. Потасовка попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Мурманск».

На появившемся видеоролике видно, как один из российских подростков ногой выламывает дверь в жилище. Его товарищи врываются в квартиру и сразу начинают бить пожилого хозяина. За пенсионера пытается вступиться его жена, но несовершеннолетние набрасываются с кулаками и на нее. Россиянка грозит хулиганам вызовом полицейских, однако те не прекращают издевательства.

После происшествия жители Мурманска потребовали привлечь подростков к ответственности. По сведениям РЕН ТВ, полицейские изучили распространенный в соцсетях ролик. Они сумели установить личности участвовавших в потасовке подростков.

По предварительным данным, школьники не в первый раз организовывают подобные нападения.

Ранее сообщалось, что подростки в Кемеровской области в кафе KFC избили пенсионера. Компания школьников в заведении напала на ребенка. За мальчика вступился пожилой россиянин. Мужчина попытался закрыть лежавшего на полу несовершеннолетнего своим телом. Подростков это разозлило, и они начали бить пенсионера кулаками и ногами.

Сотрудники и посетители кафе KFC обратились в полицию. После происшествия была организована проверка.