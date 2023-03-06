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11:24, 6 марта 2023Россия

Медведев увидел у России возможность вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма

Зампред СБ Медведев: у России есть возможность вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Вместе с другими странами Россия может вбить последний гвоздь в крышку гроба западного неоколониализма. Эту возможность увидел заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Его статья опубликована на официальном сайте партии «Единая Россия».

Согласно заявлению Медведева, Россия способна участвовать в этом процессе, так как никогда не имела своих колоний. Также он отметил, что сама борьба с неоколониализмом является актуальной для XXI века.

«Абсцесс не может продолжаться вечно. Настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», — заявил политик.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявлял, что единственным шансом Запада сохранить свое господство в мире является неоколониализм нового типа. Он отметил, что ведущие страны Запада уже теряют лидерство в мировых экономических рейтингах.

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Марк Леонов
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