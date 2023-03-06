Глава МИД Сингапура констатировал конец «дивидендов мира» после Второй мировой

Bloomberg: глава МИД Сингапура заявил о конце «дивидендов мира» после Второй мировой войны

Рост военных расходов во многих странах мира на сегодняшний день говорит о конце «дивидендов мира», которые появились после завершения Второй мировой войны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан в интервью агентству Bloomberg.

«Основанный на твердых правилах мировой порядок, упор на экономическую интеграцию, либеральную экономику, свободную торговлю — все это было формулой мира и процветания. Но теперь вера в эти столпы пошатнулась», — подчеркнул министр.

1 января премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с новогодним обращениям к согражданам, в котором рассказал, что мир приближается к исторической развилке для международного порядка. Премьер отметил, что на сегодняшний день в мире происходит самое серьезное обострение ситуации в области безопасности после Второй мировой войны.