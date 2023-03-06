Россиянка разозлилась на консультанта банка и ранила себя в шею ножницами

В Махачкале женщина разозлилась на консультанта банка и ранила себя в шею ножницами

В Махачкале женщина разозлилась на консультанта банка, который не смог оказать ей услугу, и ранила себя ножницами в шею. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает пресс-служба МВД России по Дагестану в Telegram-канале.

По данным правоохранительных органов, россиянка явилась в отделение банка для получения социальных пособий. Однако у нее не было с собой паспорта, из-за чего консультант вынуждена была отказать ей в оказании услуги.

Женщина разозлилась и начала угрожать причинением себе вреда. Затем она вышла из банка, однако, оказавшись на улице, взяла ножницы и ранила себя в шею. Пострадавшую доставили в больницу. Очевидцы отметили, что россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Сыктывкаре 20-летний призывник ранил себя в местном военкомате прямо на глазах у матери и сотрудников комиссариата. По словам очевидцев, парень потерял много крови. Пострадавшего доставили в республиканскую психиатрическую больницу.