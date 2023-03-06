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08:51, 6 марта 2023Мир

Шольц счел Байдена одним из самых опытных президентов

Канцлер ФРГ Шольц назвал Байдена одним из самых опытных президентов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал президента США Джо Байдена как одного из самых опытного президентов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По словам немецкого политика, Байден очень хорошо осведомлен о международных отношениях. «Я думаю, он один из самых опытных президентов, знающих, как ведутся дела в мире», — сказал он.

Шольц также назвал главу Белого дома сильной фигурой «с точки зрения трансатлантического партнерства, которое имеет большое значение для Европы, а также мира на планете и НАТО».

Встреча лидеров США и Германии прошла 3 марта. Стороны договорились продолжать санкционную политику против России «настолько долго, насколько это необходимо», призвали к глобальной солидарности с народом Украины и обсудили ее поддержку в гуманитарной, экономической и политической сферах.

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Марина Совина
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