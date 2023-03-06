Шольц счел Байдена одним из самых опытных президентов

Канцлер ФРГ Шольц назвал Байдена одним из самых опытных президентов

Канцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал президента США Джо Байдена как одного из самых опытного президентов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По словам немецкого политика, Байден очень хорошо осведомлен о международных отношениях. «Я думаю, он один из самых опытных президентов, знающих, как ведутся дела в мире», — сказал он.

Шольц также назвал главу Белого дома сильной фигурой «с точки зрения трансатлантического партнерства, которое имеет большое значение для Европы, а также мира на планете и НАТО».

Встреча лидеров США и Германии прошла 3 марта. Стороны договорились продолжать санкционную политику против России «настолько долго, насколько это необходимо», призвали к глобальной солидарности с народом Украины и обсудили ее поддержку в гуманитарной, экономической и политической сферах.