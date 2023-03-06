Полиция Германии раскрыла международную хакерскую группировку с участием россиян
Полиция Германии раскрыла личности ряда членов международной хакерской группировки «Двойной паук». Как уточняет немецкая газета Die Welt, среди участников группировки фигурируют граждане России, Украины, Молдавии и ФРГ.
Известно, что в расследовании деятельности хакеров принимали участие Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Европол. Согласно данным управления уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, члены группировки причастны к целой серии кибератак. В частности, их подозревают во взломе серверов университетской клиники Дюссельдорфа, немецкой медиагруппы «Функе» и систем округа Анхальт-Биттерфельд, расположенного на востоке Германии.
Ранее США объявили о новой стратегии кибербезопасности, которая призвана усилить защиту государства в условиях постоянного роста числа хакерских атак и цифровых преступлений, направленных против него. Одной из главных целей стратегии назвали «обуздание» российских хакеров.