Полиция Германии раскрыла международную хакерскую группировку с участием россиян

Die Welt: полиция ФРГ раскрыла личности членов международной хакерской группировки

Полиция Германии раскрыла личности ряда членов международной хакерской группировки «Двойной паук». Как уточняет немецкая газета Die Welt, среди участников группировки фигурируют граждане России, Украины, Молдавии и ФРГ.

Известно, что в расследовании деятельности хакеров принимали участие Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Европол. Согласно данным управления уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, члены группировки причастны к целой серии кибератак. В частности, их подозревают во взломе серверов университетской клиники Дюссельдорфа, немецкой медиагруппы «Функе» и систем округа Анхальт-Биттерфельд, расположенного на востоке Германии.

Ранее США объявили о новой стратегии кибербезопасности, которая призвана усилить защиту государства в условиях постоянного роста числа хакерских атак и цифровых преступлений, направленных против него. Одной из главных целей стратегии назвали «обуздание» российских хакеров.