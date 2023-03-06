Появились кадры опорного пункта ВСУ после штурма российскими войсками
«Военкоры русской весны» опубликовали кадры опорного пункта ВСУ после штурма войсками РФ
Кадры опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) после его штурма российскими подразделениями опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
На кадрах запечатлены погибшие украинские солдаты, лежащие на изрытой почве, вокруг разбросаны предположительно их вещи. Место и время съемки не уточняется.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди украинских офицеров сообщило, что ВСУ за последние пару месяцев потеряли под Артемовском (украинское название — Бахмут) ряд самых подготовленных армейских подразделений.