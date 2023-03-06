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09:30, 6 марта 2023Бывший СССР

Появились кадры опорного пункта ВСУ после штурма российскими войсками

«Военкоры русской весны» опубликовали кадры опорного пункта ВСУ после штурма войсками РФ

Фото: РИА Новости

Кадры опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) после его штурма российскими подразделениями опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На кадрах запечатлены погибшие украинские солдаты, лежащие на изрытой почве, вокруг разбросаны предположительно их вещи. Место и время съемки не уточняется.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди украинских офицеров сообщило, что ВСУ за последние пару месяцев потеряли под Артемовском (украинское название — Бахмут) ряд самых подготовленных армейских подразделений.

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Алевтина Запольская
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