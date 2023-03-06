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22:20, 6 марта 2023Экономика

Аналитик заявил о попытках Польши представить Россию ненадежным поставщиком

Аналитик Юшков заявил о попытках Польши представить Россию ненадежным поставщиком

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша намерена получить максимальную выгоду на фоне приостановки контракта энергетического концерна Orlen с компанией «Татнефть». Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT.

Он напомнил, что Варшава сама призывала остановить поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и записать это в санкционный пакет. «В конце февраля «Татнефть» уже просто не могла осуществить доставку, так как она не была согласована», — указал специалист.

При этом Польша попытается представить Россию ненадежным поставщиком и «выжать максимум пользы для себя» из сложившейся ситуации, считает Юшков. Аналитик добавил, что подобная ситуация складывается с поставками газа после требования России получать оплату только в рублях.

«Польша, соответственно, отказалась платить в рублях. Поэтому «Газпром» не может поставить газ, так как ему его не оплатили», — рассказал Юшков.

Ранее сообщалось о том, что глава польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что российская сторона должна заплатить компенсации за нарушение условий контрактов на поставку нефти и газа польским компаниям.

Марина Совина
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