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19:14, 6 марта 2023Бывший СССР

На Украине захотели ограничить участие членов запрещенных партий в выборах

Рада призвала ограничить участие членов запрещенных партий в выборах на Украине

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На Украине предложили ввести ограничение на участие в выборах против членов запрещенных в республике партий. Такой призыв содержится в законопроекте, который зарегистрировали в Верховной Раде.

Согласно пояснительной записке к документу, речь идет о партиях «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), «Оппозиционный блок», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Наши», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция», «Партия Шария» и других. Инициатором законопроекта выступил комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Власти призвали лишить права членов указанных партий быть избранными депутатами Рады и местных советов. Это ограничение предложили ввести на срок десять лет после прекращения или отмены действия военного положения в республике.

В октябре 2022 года на Украине окончательно запретили деятельность 12 «пророссийских» партий. Решение о запрете приняли на основании указа президента Владимира Зеленского.

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Кристина Есикова
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