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20:41, 6 марта 2023Путешествия

Тайское посольство высказалось о новом способе наказания туристов на Пхукете

Тайское посольство в Москве заявило, что не знает о введении красных карточек для туристов

Фото: William Rouse / Unsplash

В посольстве Таиланда в Москве высказались о введении красных карточек для иностранных туристов на Пхукете, заявив, что даже не знают о новшестве. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

«Ни о какой системе карточек мы даже не слышали. Официального прихода на этот счет в посольстве Таиланда в Москве не поступало», — прокомментировали в тайском диппредставительстве информацию о новом способе наказания туристов на Пхукете.

В начале марта стало известно, что на Пхукете запустили новую систему отслеживания правонарушений иностранных путешественников. По данным местных СМИ, новые правила схожи с футбольными: теперь туристов-нарушителей могут выдворить из Таиланда после предъявления им красных карточек.

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Зарина Дзагоева
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