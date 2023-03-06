Кадры из салона американского лайнера с загоревшимся двигателем попали на видео

Появились кадры из салона самолета с загоревшимся двигателем, летевшего из Кубы в США

Появились кадры из салона летевшего в США самолета с загоревшимся двигателем. Подробности и видео инцидента опубликовал телеканал Local10.com.

Отмечается, что двигатель воздушного судна авиакомпании Southwest Airlines загорелся после того, как туда попали птицы. Американский лайнер выполнял рейс из Гаваны в Форт-Лодердейл во Флориде, но из-за ЧП вынужденно вернулся на Кубу.

На кадрах видно, как самолет наполнился дымом и пассажиры в панике и с криками начали надевать кислородные маски. «Я почувствовал толчок и услышал звук, похожий на взрыв, — рассказал один из пассажиров лайнера. — Я выглянул в окно и увидел, что двигатель горит».

В компании уведомили, что после приземления лайнера всех пассажиров рейса эвакуировали. Ни один из них не пострадал.