Появились подробности о найденном мертвым в лесу 14-летнем российском подростке

Местный житель заявил, что у найденного погибшим под Новосибирском подростка были друзья

У 14-летнего подростка, тело которого обнаружили в лесу в Новосибирской области, несколько лет назад умерла мать. Такие подробности о школьнике рассказал местный житель, его цитирует KP.RU.

«У мальчика несколько лет назад умерла мама, он переживал, скорее всего, это и было переломным моментом. Девочка из его параллели говорила, что его никто не унижал, у него были друзья», — сказал местный житель.

Женщина, сын которой учился в одном классе с погибшим, сообщила, что в день трагедии ее мальчик и найденный погибшим подросток были на уроке географии.

О гибели подростка неподалеку от российского города стало известно в воскресенье, 5 марта. Подросток жил с отцом и бабушкой, полиция проводит проверку обстоятельств трагедии.