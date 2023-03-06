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09:00, 6 марта 2023Россия

Появились подробности о найденном мертвым в лесу 14-летнем российском подростке

Местный житель заявил, что у найденного погибшим под Новосибирском подростка были друзья

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

У 14-летнего подростка, тело которого обнаружили в лесу в Новосибирской области, несколько лет назад умерла мать. Такие подробности о школьнике рассказал местный житель, его цитирует KP.RU.

«У мальчика несколько лет назад умерла мама, он переживал, скорее всего, это и было переломным моментом. Девочка из его параллели говорила, что его никто не унижал, у него были друзья», — сказал местный житель.

Женщина, сын которой учился в одном классе с погибшим, сообщила, что в день трагедии ее мальчик и найденный погибшим подросток были на уроке географии.

О гибели подростка неподалеку от российского города стало известно в воскресенье, 5 марта. Подросток жил с отцом и бабушкой, полиция проводит проверку обстоятельств трагедии.

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Анастасия Шейкина
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