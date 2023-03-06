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08:11, 6 марта 2023Экономика

В России решили начать массовую закупку иностранных судов

«Ъ»: в России решили потратить 150 миллиардов рублей на закупку судов за рубежом

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Объем программы государственных субсидий на пополнение флота для внешнеторговых операций в период до 2034 года составит 70 миллиардов рублей. С ее помощью за рубежом планируется закупить 85 судов общей стоимостью более 150 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом обсуждения проекта, пишет «Коммерсантъ».

Покупать решили в первую очередь балкеры, которых у России почти нет. Предполагается заказать 60 судов такого типа, из них 12 будут размера Capesize (крупнейшие сухогрузы, которые из-за размера не могут пройти через Суэцкий и Панамский каналы — прим. «Ленты.ру»).

Также в программу войдут семь многоцелевых судов, от семи до девяти контейнеровозов и 15 танкеров, предназначенные для неуточненных типов грузов. Один из собеседников издания утверждает, что речи о нефтяных танкерах не идет.

Субсидии выдаются не только на строительство судов, но и на пополнение флота на вторичном рынке. С их помощью власти планируют исправить ситуацию, сложившуюся с экспортом и импортом по морю. В 2022 году за такие поставки на 70 процентов отвечали суда, которые не контролируют российские компании, что в условиях санкций создает угрозу поставкам. В январской версии документа, утверждает источник, условия для предоставления субсидии заметно смягчили.

График финансирования программы пока не определен, разные собеседники издания дают разные цифры. Один утверждает, что в 2023-24 годах выделят 11 миллиардов и 13 миллиардов рублей соответственно, другой — 5 миллиардов и 30 миллиардов рублей. В Минфине и Минтрансе не смогли уточнить детали готовящегося документа.

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Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал программу актуальной, например, для угольных компаний и поставок зерна. Дефицит нефтяных танкеров, считает он, удалось сгладить за счет теневого флота, а кроме того, нефтяники могут решать проблему самостоятельно, поэтому на них программа не распространяется. Что касается российской судостроительной отрасли, подчеркнул Бурмистров, то ее предприятия денег не получат, поскольку не имеют возможности обеспечить строительство судов.

В ноябре прошлого года глава Росморречфлота Захарий Джиоев рассказал, что для обретения независимости от иностранных перевозчиков России нужно не менее 400 сухогрузов и танкеров. Оценить их стоимость чиновник не решился.

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Платон Щукин
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