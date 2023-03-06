Названы самые популярные у россиян пластические операции

Хирург Сатыпалдиев назвал коррекцию груди и носа самой популярной пластикой у россиянок

Пластический хирург Асланбек Сатыпалдиев назвал самые популярные у россиян пластические операции. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, у женщин лидируют коррекция груди, носа и удаление жировых отложений — маммопластика, ринопластика и липосакция. При этом что касается бюста — это не только его увеличение, но и подтяжка и прочие хирургические вмешательства, которые затрагивают данную область, пояснил врач.

В то же время медик отметил, что за пластикой в стране стало обращаться больше мужчин, в основном от 35 лет до 60-65 лет. Так, более молодые пациенты чаще выбирают пересадку волос или ринопластику, а клиенты старшего возраста предпочитают блефаропластику или полноценную подтяжку лица, заявил эксперт.

Ранее в марте пластический и реконструктивный хирург Магомед Нальгиев раскрыл самый популярный размер груди, который выбирают россиянки для увеличения. Так, он заявил, что они предпочитают иметь второй с половиной или третий размер бюста.