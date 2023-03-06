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07:09, 6 марта 2023Из жизни

Полицейские нашли в доме пенсионера тонну детского порно

Полицейские в США арестовали пенсионера за хранение 220 тысяч изображений порно с детьми

Фото: Marion County Sheriff's Office

Полицейские в городе Окала, штат Флорида, США, арестовали 72-летнего пенсионера после того, как следователи нашли в его доме коллекцию из более чем 220 тысяч распечатанных изображений с детским порно. Об этом сообщает New York Post.

Следователи узнали о незаконной деятельности Пола Зиттеля после того как получили информацию, что в интернет были загружены несколько файлов с изображением насилия над детьми. Полиция установила, что загрузки осуществлялись с IP-адреса мужчины, после чего сотрудники правоохранительных органов явились к нему домой с обыском.

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Соседи Зиттеля рассказали полиции, что он никого не впускал в свою спальню и кабинет без личного сопровождения. В этих помещениях оказалось множество старых коробок с распечатанными изображениями порнографического характера. Следователи изъяли печатные материалы, компьютер и устройства для хранения информации. В полиции отметили, что общий вес найденных распечаток превышал тонну.

Мужчину арестовали и поместили в тюрьму. Ему назначен залог в размере 250 тысяч долларов (18,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что пенсионер и его возлюбленная из Великобритании были задержаны и сели в тюрьму после того, как полиция обнаружила созданную ими порноимперию. Мужчина попался полиции после того, как сотрудники правоохранительных органов установили его связь с компанией под названием Acorn, которая занималась торговлей незарегистрированной порнографией.

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Алиса Дмитриева
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