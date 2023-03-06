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16:38, 6 марта 2023Россия

Житель приграничного региона России попал в реанимацию после обстрела ВСУ

Житель Белгородской области попал в реанимацию после обстрела ВСУ

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Оперативный штаб приграничной Белгородской области сообщил, что житель региона попал в реанимацию после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение штаба приводится в официальном Telegram-канале.

По данным властей региона, пострадал 47-летний мужчина, который получил осколочное ранение.

«При операционном вмешательства, выявили проникающие ранения брюшной полости с повреждением органов. Осколок изъят, также повреждена левая рука — множественные переломы», — сообщили в оперштабе Белгородской области.

Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести, угрозы его жизни нет.

Об обстреле Белгородской области стало известно утром 6 марта. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, система противовоздушной обороны сбила три ракеты ВСУ.

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Марк Леонов
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