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08:42, 6 марта 2023Мир

Конфликт на Украине облегчил США изоляцию Китая

CNN: конфликт на Украине облегчил США изоляцию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Конфликт на Украине облегчил США изоляцию Китая и привел к объединению вокруг Вашингтона его союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом пишет CNN.

«Только за последние несколько месяцев Япония пообещала удвоить расходы на оборону и приобрести оружие большой дальности у США; Южная Корея признала, что стабильность в Тайваньском проливе необходима для ее безопасности; Филиппины объявили о новых правах доступа к базам США и говорят о совместном патрулировании Южно-Китайского моря с Австралией, Японией и США», — отмечается в публикации.

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По данным издания, именно отказ Китая осудить российскую сторону в конфликте на Украине привело к нарастающей изоляции Пекина «на собственном заднем дворе». «Есть опасения, что Китай может однажды поступить с Тайванем так же, как Россия поступила с Украиной», — сказано в статье.

Япония остерегается военного усиления Китая и последующего давления со стороны соседа. В свою очередь Южная Корея опасается оказаться уязвимой перед Северной Кореей в случает конфликта американских войск с Народно-освободительной армией КНР из-за Тайваня. Филиппины ведут переговоры с США, Австралией и Японией о совместном патрулировании в Южно-Китайском море, «где Китай оккупирует острова, на которые также претендуют Филиппины».

Отношения Китая и США обострились из-за конкуренции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и нарастании противоречий между Тайванем и Китаем. Пекин рассматривает остров как отколовшуюся провинцию, которая должна быть воссоединена с материком, при необходимости силой.

Южно-Китайское море является морским путем для транспортировки нефтяных ресурсов и является важным маршрутом для развертывания вооруженных сил США и их союзников в Индийском океане и на Ближнем Востоке. КНР заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит республике. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

С 2014 года КНР в одностороннем порядке отстаивает свои территориальные права, превращая рифы островов Спратли в искусственные острова.

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Анжелика Бережная
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