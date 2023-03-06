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15:20, 6 марта 2023Силовые структуры

Продлена мера пресечения бывшей замглавы Минпросвещения Раковой

Суд продлил запрет экс-замминистру просвещения Раковой, обвиняемой в мошенничестве

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Никулинский суд Москвы продлил срок меры пресечения в виде запрета определенных действий бывшей замминистра просвещения России Марине Раковой и ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву, обвиняемым в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Решение принято по ходатайству следствия в отношении Раковой, Зуева, Евгения Зака, Максима Инкина, Кристины Крючковой, Артура Стеценко. Запрет определенных действий установлен до 21 августа 2023 года.

20 февраля сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Раковой и остальных. МВД вменяет им пять эпизодов мошенничества. Фигуранты дела признали вину в инкриминируемых преступлениях, пошли на активное сотрудничество со следствием и готовы погасить причиненный ущерб.

В ноябре 2022 года Раковой и другим фигурантам суд изменил меру пресечения, выпустив из СИЗО под запрет определенных действий.

Мошенничество, вменяемое экс-министру, связано с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату.

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Любовь Ширижик
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