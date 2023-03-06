«Победа» запустит прямые рейсы в Самарканд 21 апреля

Российский лоукостер «Победа» запустит прямые рейсы в Узбекистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Так, начиная с 21 апреля 2023 года перевозчик планирует выполнять полеты по маршруту Москва — Самарканд. Рейсы будут осуществляться из аэропорта Внуково два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. «Обратные рейсы будут также выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Узбекистан станет пятым международным направлением «Победы». В настоящее время отечественный лоукостер летает в Турцию, ОАЭ, Армению и Белоруссию.

Ранее в марте стало известно, что крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Даламан. С 6 по 27 апреля рейсы в популярный турецкий город будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

