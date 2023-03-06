ВМС Индии получат новые учебные корабли

Defense News: в Индии одобрили покупку трех учебных кораблей для ВМС

Правительство Индии одобрило покупку трех учебных кораблей, которые будут использовать для подготовки будущих моряков индийских Военно-морских сил (ВМС), за 388,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что Министерство обороны Индии подпишет контракт на строительство кораблей в марте, а поставки начнутся в 2026 году. Корабли построит индийская оборонная компания Larsen & Toubro.

Корабли водоизмещением 4700 тонн смогут развивать скорость до 20 узлов, а запас хода составит 60 дней. На них планируют разместить 20 офицеров, 150 матросов и 200 курсантов. Корабли получат орудия калибра 75 миллиметров и крупнокалиберные пулеметы, а также современные системы связи, передачи данных и управления огнем.

В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют три учебных судна. Новые корабли будут использовать для обучения кадетов в море после прохождения базовой подготовки. В Минобороны Индии отметили, что корабли также обеспечат подготовку курсантов из дружественных стран.

В феврале управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийской компании BrahMos Атул Динкар Ране сообщил, что производство ракет нового поколения BrahMos NG может начаться в конце 2025 года.