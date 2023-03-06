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09:21, 6 марта 2023Силовые структуры

В Херсонской области силовики нашли тайник с боеприпасами и взрывателями

Росгвардейцы и полицейские нашли тайник с боеприпасами и взрывателями в Херсонской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Херсонской области полицейские совместно с росгвардейцами нашли тайник с боеприпасами. Об этом в понедельник, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, схрон находился недалеко от поселка Чаплинка. Из него изъяли пять фугасных снарядов калибра 125 миллиметров, 120-миллиметровую минометную мину, три патрона от авиационной пушки, патрон калибра 14,5 миллиметра, выстрел от зенитной установки «Шилка» и три цинка со взрывателями.

Ранее стало известно, что в Запорожской области оперативные сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке специального подразделения обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами.

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Екатерина Власова
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