В Херсонской области силовики нашли тайник с боеприпасами и взрывателями

Росгвардейцы и полицейские нашли тайник с боеприпасами и взрывателями в Херсонской области

В Херсонской области полицейские совместно с росгвардейцами нашли тайник с боеприпасами. Об этом в понедельник, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, схрон находился недалеко от поселка Чаплинка. Из него изъяли пять фугасных снарядов калибра 125 миллиметров, 120-миллиметровую минометную мину, три патрона от авиационной пушки, патрон калибра 14,5 миллиметра, выстрел от зенитной установки «Шилка» и три цинка со взрывателями.

Ранее стало известно, что в Запорожской области оперативные сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке специального подразделения обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами.