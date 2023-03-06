Россиянка жестоко избила обидевшего ее сына школьника и попала на видео

Shot: в Сергиевом Посаде женщина сломала позвоночник мальчику, обидевшему ее сына на горке

В подмосковном Сергиевом Посаде женщина жестоко избила школьника, обидевшего ее сына на горке. Россиянка сломала мальчику позвоночник, потасовка между ними попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся видеоролике женщина матом кричит на ребенка. Она хватает несовершеннолетнего за куртку, трясет его и толкает в снег. Затем к россиянке присоединяется мальчик и продолжает бить обидчика.

Позже выяснилось, что конфликт начался с того, что на девятилетний ребенок матерился на детской площадке. Подростку постарше такое поведение не понравилось и он толкнул мальчика с горки. Тот рассказал обо всем матери.

Россиянка вместе со старшим сыном пришла на детскую площадку и на кулаках отомстила за сына. Пострадавшего школьника с травмами доставили в больницу.

15 февраля сообщалось, что в школе города Шахунья Нижегородской области подросток заставил одного первоклассника побить другого, записав это на видео. Мать избитого мальчика рассказала, что на следующий день после драки ребенка увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.