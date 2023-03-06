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18:43, 6 марта 2023Ценности

Парикмахер раскрыла пять способов выглядеть визуально моложе с помощью прически

Парикмахер Габриэла Соареш: женщинам старше 50 лет подойдет стрижка боб

Фото: Vitaly Fedotov / Shutterstock / Fotodom

Парикмахер Габриэла Соареш раскрыла пять способов, которые помогут выглядеть визуально моложе зрелым женщинам. Соответствующий комментарий приводит издание Express.co.uk.

По словам специалистки, женщинам старше 50 лет подойдет стрижка боб, которая зрительно добавляет объем за счет укороченных волос на затылке и более длинных у лица. «Поскольку многие пожилые дамы могут обнаружить, что с возрастом их пряди становятся тоньше, эта прическа поможет выглядеть наиболее выигрышно», — заявила она.

Кроме того, эксперт рассказала, что сделать локоны гуще и изменить свой внешний вид можно в домашних условиях. Так, собеседница издания предложила отказаться от стайлеров и использовать шампунь для увеличения объема.

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Помимо этого, Соареш рекомендовала наносить увлажняющие маски после мытья головы. В заключение парикмахер посоветовала принимать одобренные врачом добавки для укрепления прядей.

В декабре 2022 года эксперт по волосам и косметолог Ганима Абдулла назвала три визуально старящие женщин стрижки. По словам специалистки, женщинам старше 40 лет не следует делать густые прямые челки, поскольку они подчеркивают возраст. Также им не подойдет стрижка пикси с рваными концами, которая акцентирует внимание на тонких волосах.

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Екатерина Ештокина
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