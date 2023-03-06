Девушка позвала сразу 65 мужчин из Tinder на первое свидание и нашла любовь

Insider: уставшая от Tinder девушка устроила массовое свидание, нашла любовь и разбогатела

Американка пять лет пользовалась дейтинговыми приложениями и устала от однообразных встречи и разговоров. Как пишет Insider, девушка решила повеселиться и устроила масштабное первое свидание для людей без пары, пригласив туда 65 мужчин из приложений Tinder и Hinge, которых раньше не видела.

Кэссиди Дэвис из Лос-Анджелеса радикально подошла к решению проблемы с личной жизнью. После нескольких лет использования приложений для свиданий она решила попробовать нечто совершенно новое и почти сразу нашла свою любовь. Накануне Дня святого Валентина она анонсировала большую вечеринку у себя дома, позвав на нее одиноких подруг и попросив их прихватить с собой мужчин из Tinder, с которыми они общались, но еще не виделись.

Опасаясь, что придет недостаточно людей, Дэвис позвала на вечеринку еще 65 парней из своих аккаунтов в дейтинговых приложениях. Также девушка сделала анонс мероприятия в Tiktok, назвав его «Хаотическая вечеринка для тех, кто ищет пару». Видео стало вирусным, набрав 1,7 миллиона лайков и получив миллион комментариев от людей, которые хотели присоединиться к массовому свиданию или устроить что-то подобное.

Вопреки собственной концепции приглашать на вечеринку только людей из приложений, Дэвис позвала на нее парня, которого встретила в баре. Именно с ним девушка встречается с того самого вечера. Обнаружить взаимную заинтересованность им помогла еще одна идея американки: в ванной комнате Дэвис устроила подобие исповедальни, где любой желающий мог записать на заранее установленную камеру видео с признанием в симпатии к кому-то из участников. Именно это они с будущим парнем и сделали.

Несмотря на то что Дэвис достигла своей цели и нашла любовь, она продолжает устраивать мероприятия для тех, кто ищет пару. После первой вечеринки на нее посыпались десятки восторженных отзывов, и она решила помогать людям встречать интересных незнакомцев в живой и непринужденной атмосфере.

В 2022 году Дэвис устроила в Лос-Анджелесе 17 вечеринок и планирует организовать подобные мероприятия еще в пяти городах, потому что подписчики хотят видеть именно ее в качестве хозяйки вечера. Принцип остается прежним: участники могут позвать с собой парня или девушку, которых встретили онлайн, но с которыми еще не знакомы лично.

Посетители ее вечеринок — в основном миллениалы и зумеры — признаются, что такой формат кажется им невероятно свежим и комфортным после набивших оскомину диалогов в приложениях и однообразных свиданий с незнакомцами за кофе. К тому же многие пишут в отзывах, что вечеринки помогают интровертам выйти из зоны комфорта и научиться флиртовать в реальной жизни.

Дэвис также добавила в концепцию вечеринок игры, помогающие участникам расслабиться, и ввела специальные значки в виде золотых сердец, которые все желающие могут вручить понравившемуся человеку.

Билеты на вечеринку стоят от 10 до 85 долларов в зависимости от площадки и участников, среди которых бывают инфлюэнсеры и даже знаменитости. Каждую вечеринку Дэвис посещают от 250 до 350 людей, которые ищут любовь.

Ранее сообщалось о мужчине, который нашел любовь после 300 неудачных свиданий в Tinder. Англичанин случайно разговорился с девушкой в пабе, и их знакомство перетекло в серьезные отношения.