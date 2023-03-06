Россияне установили абсолютный рекорд по турпотоку на популярный курорт Турции

В феврале 2023 года Анталью посетили 60,3 тысячи россиян, установив рекорд по турпотоку

Отечественные туристы установили абсолютный рекорд по турпотоку в Анталью в феврале 2023 года — популярный курорт Турции посетили 60,3 тысячи россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно опубликованной информации, всего в Анталью за указанный период прибыли около 204 тысяч путешественников, среди которых 29,5 процента — граждане России. На втором и третьем местах — отдыхающие из Германии и Великобритании.

При этом отмечается, что объем российского турпотока в феврале превысил показатель 2022 года более чем в два раза, на 119,5 процента, когда провинцию посетили 27,5 тысячи соотечественников. Кроме того, показатель оказался почти вдвое (плюс 91,5 процента) больше, чем в феврале доковидного 2019 года.

По данным АТОР, провести недельный отпуск в марте в пятизвездочном отеле Антальи туристы могут от 77,5 тысячи рублей. В эту сумму входит перелет, проживание и питание по системе «все включено» на двоих.

Ранее россиянка, живущая в Турции, рассказала о лучших местах страны, где можно выгодно отдохнуть. Первым вариантом стала центральная Аланья, где можно насладиться пляжным отдыхом по недорогой цене. Еще одно место — пляж Коньяалты в Анталье. По словам девушки, здесь много недорогих отелей, работающих не по системе «все включено».