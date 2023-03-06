В Турции оштрафовали Маска за покупку Twitter

Совет по конкуренции Турции оштрафовал Илона Маска за покупку Twitter без его согласия

Совет по конкуренции Турции оштрафовал предпринимателя Илона Маска за покупку социальной сети Twitter без его согласия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сделка была признана, поскольку в ее результате не произошло существенного снижения эффективной конкуренции. Однако на Маска налагается штраф в размере 0,1 процента дохода компании Twitter в Турции в 2022 году. В документе Совета по конкуренции также сообщается, что штраф может быть оспорен в суде Анкары в течение 60 дней.

Ранее стало известно, что выручка Twitter в декабре 2022 года упала примерно на 40 процентов после отказа рекламодателей от сотрудничества.

В ноябре газета Financial Times сообщила, что многие крупные рекламодатели заявили о временном отказе от публикации рекламы в Twitter из-за непредсказуемости действий Маска в отношении приобретенной им компании.

В конце октября 2022 года Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и объяснил решение о покупке соцсети желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Позже предприниматель уволил больше половины штата, запретил оставшимся работать удаленно, сократил траты на маркетинговые коммуникации и другие услуги.