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16:20, 6 марта 2023Интернет и СМИ

В Турции оштрафовали Маска за покупку Twitter

Совет по конкуренции Турции оштрафовал Илона Маска за покупку Twitter без его согласия

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Совет по конкуренции Турции оштрафовал предпринимателя Илона Маска за покупку социальной сети Twitter без его согласия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сделка была признана, поскольку в ее результате не произошло существенного снижения эффективной конкуренции. Однако на Маска налагается штраф в размере 0,1 процента дохода компании Twitter в Турции в 2022 году. В документе Совета по конкуренции также сообщается, что штраф может быть оспорен в суде Анкары в течение 60 дней.

Ранее стало известно, что выручка Twitter в декабре 2022 года упала примерно на 40 процентов после отказа рекламодателей от сотрудничества.

В ноябре газета Financial Times сообщила, что многие крупные рекламодатели заявили о временном отказе от публикации рекламы в Twitter из-за непредсказуемости действий Маска в отношении приобретенной им компании.

В конце октября 2022 года Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и объяснил решение о покупке соцсети желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Позже предприниматель уволил больше половины штата, запретил оставшимся работать удаленно, сократил траты на маркетинговые коммуникации и другие услуги.

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Олег Давыдов
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