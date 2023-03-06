Австралия даст Европе пороху

Австралия поможет Франции с порохом для производства снарядов калибра 155 миллиметров

Австралия поможет Франции с порохом для производства снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом заявил глава Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA) Эммануэль Кива, передает BFM Business.

«Мы недавно подписали соглашение с Австралией о производстве снарядов калибра 155 миллиметров, которые используются для гаубиц Caesar. Наше партнерство с Австралией конкретизируется. Например, завод Nexter во Франции будет производить снаряды, порох для которых будет поставляться Австралией», — рассказал Кива.

По его словам, французские власти уже перевели экономику республики в военный режим, как того требовал президент Эммануэль Макрон. Он отметил, что Париж нарастит темпы производства боеприпасов. «Ситуация с сырьем сейчас сложная, а также с локализацией разных производств, в особенности пороха. Мы переходим к формированию запасов, чего мы не делали раньше», — пояснил Кива.

Ранее стало известно, что Франция в 2023 году значительно увеличит количество заказов на производство снарядов 155-миллиметрового калибра для артиллерии, в том числе для поставляемых Киеву гаубиц Caesar и других вооружений. Глава Минобороны Пятой республики Себастьян Лекорню рассказал, что ведомство решило не дожидаться одобрения нового закона о военном бюджете и нарастит заказы сейчас, учитывая развитие конфликта на Украине.

«В 2023 году мы разместим заказ на 16 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра. Также будет размещено три масштабных заказа на годовое производство 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, ПТРК (MMP) и ракет для "Мистралей"», — заявил военный.