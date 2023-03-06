Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:18, 6 марта 2023Ценности

Наряд невесты высмеяли в сети со словами «вышла замуж в одеяле»

Невесту Ану Марию Замору высмеяли в сети из-за платья в виде «одеяла»

Фото: : @therealanaenrose / TikTok.com

Невесту Ану Марию Замору высмеяли в сети со словами «вышла замуж в одеяле». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в пышном платье, прикрывающем ноги сзади и обнажающем спереди. Свой образ она дополнила блестящими розовыми туфлями на высоких каблуках, длинной фатой и диадемой. «День, кода ты сказала "да" своему платью, и торжественный день, когда ты его надела», — подписала ролик тиктокерша.

В свою очередь, зрители решили, что наряд имеет вид стеганой постельной принадлежности. «Ты говоришь: "Платье". Я говорю: "Одеяло"», «Вышла замуж в своем пуховом одеяле», «Откуда это одеяло?» — написали они в комментариях.

В феврале сообщалось, что невесты массово пришли на свадьбы в резиновых сабо бренда Crocs и стали объектами споров в сети. Девушки стали публиковать в TikTok ролики, на которых они демонстрируют процесс декорирования упомянутой обуви специальными вставками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Зеленский уволил ряд сотрудников СБУ
Раскрыта опасность средств для мытья посуды
Выявлен метод резкого снижения смертности при сердечной недостаточности
Бывшему депутату предъявили обвинение в обмане дольщиков на 2,3 миллиарда рублей
Мировые рынки нефти и газа радикально изменились из-за конфликта на Украине
Наряд невесты высмеяли в сети со словами «вышла замуж в одеяле»
Пассажир самолета погиб во время рейса из-за сильной турбулентности
Врачи предупредили об опасности модного среди студентов алкогольного напитка
Спикер Палаты представителей США встретится с президентом Тайваня
В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям миллион рублей на покупку авто
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.