Наряд невесты высмеяли в сети со словами «вышла замуж в одеяле»

Невесту Ану Марию Замору высмеяли в сети из-за платья в виде «одеяла»

Невесту Ану Марию Замору высмеяли в сети со словами «вышла замуж в одеяле». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в пышном платье, прикрывающем ноги сзади и обнажающем спереди. Свой образ она дополнила блестящими розовыми туфлями на высоких каблуках, длинной фатой и диадемой. «День, кода ты сказала "да" своему платью, и торжественный день, когда ты его надела», — подписала ролик тиктокерша.

В свою очередь, зрители решили, что наряд имеет вид стеганой постельной принадлежности. «Ты говоришь: "Платье". Я говорю: "Одеяло"», «Вышла замуж в своем пуховом одеяле», «Откуда это одеяло?» — написали они в комментариях.

В феврале сообщалось, что невесты массово пришли на свадьбы в резиновых сабо бренда Crocs и стали объектами споров в сети. Девушки стали публиковать в TikTok ролики, на которых они демонстрируют процесс декорирования упомянутой обуви специальными вставками.