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21:04, 6 марта 2023Среда обитания

Знаменитый фокусник решил избавиться от роскошного особняка

Mansion Global: знаменитый фокусник Ури Геллер продаст особняк в графстве Беркшир

Фото: Savills

Знаменитый фокусник и иллюзионист Ури Геллер решил избавиться от своего роскошного особняка в английском графстве Беркшир. Он выставил объект на продажу почти за 10 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Жилье находится в деревне Соннинг. Геллер решил выручить за него 9,5 миллиона долларов (более 716 миллионов рублей). Семья фокусника владеет особняком с 1986 года, за это время они успели провести там ремонт.

Особняк был построен около 50 лет назад. На площади почти в 1,5 тысячи квадратных метров есть девять спален, рабочий кабинет, винный погреб и помещение для персонала. На участке оборудован бассейн, теннисный корт и вертолетная площадка.

Ранее рэпер Дуэйн Майкл Картер-младший, известный как Лил Уэйн, продал свой дом в штате Флорида. Музыкант предоставил новому владельцу недвижимости многомиллионную скидку. Первоначально особняк в Майами-Бич выставили на продажу за 29,5 миллиона долларов, но позже цена была снижена до 22,5 миллиона.

Нина Ташевская
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