В Кабардино-Балкарию направят миллионы рублей на вакцинацию бездомных животных

В Кабардино-Балкарию направят 15 миллионов рублей на отлов и вакцинацию бездомных животных

В Кабардино-Балкарию направят свыше 15 миллионов рублей на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, финансирование программы выросло в пять раз по сравнению с планами 2020 года из-за коррекцией цен на услуги. Руководство управления ветеринарии заявило, что в мае в Нальчике введут в эксплуатацию приют для временного содержания и лечения безнадзорных животных, в котором одновременно смогут находиться более 120 собак.

Кроме того, в упомянутом ведомстве подготовили проект постановления правительства о том, какие меры следует принять, чтобы животные без владельцев не причинили людям вреда. В данном документе также включен пункт о защите зверей от жестокого обращения. На данный момент указанный проект проходит процедуру согласования.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.