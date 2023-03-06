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11:28, 6 марта 2023Моя страна

В Кабардино-Балкарию направят миллионы рублей на вакцинацию бездомных животных

В Кабардино-Балкарию направят 15 миллионов рублей на отлов и вакцинацию бездомных животных

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Кабардино-Балкарию направят свыше 15 миллионов рублей на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, финансирование программы выросло в пять раз по сравнению с планами 2020 года из-за коррекцией цен на услуги. Руководство управления ветеринарии заявило, что в мае в Нальчике введут в эксплуатацию приют для временного содержания и лечения безнадзорных животных, в котором одновременно смогут находиться более 120 собак.

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Кроме того, в упомянутом ведомстве подготовили проект постановления правительства о том, какие меры следует принять, чтобы животные без владельцев не причинили людям вреда. В данном документе также включен пункт о защите зверей от жестокого обращения. На данный момент указанный проект проходит процедуру согласования.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.

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Майя Пономаренко
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