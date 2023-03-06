Драка сотрудницы Wildberries с укравшим товар мужчиной попала на видео

Драка сотрудницы Wildberries с укравшим товар из пункта выдачи мужчиной попала на видео

Сотрудница маркетплейса Wildberries напала на вора, который украл товар из пункта выдачи, и попала на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Shot.

Согласно посту, инцидент произошел в одном из пунктов выдачи в Уфе. Неизвестный вбежал в помещение, схватил первую попавшуюся коробку с телефоном, которую заказывал другой человек, и попытался скрыться. Однако работница выбежала за злоумышленником, повалила его на пол и попыталась отобрать украденное.

В конечном счете преступнику все же удалось скрыться с телефоном. В разговоре с полицией сотрудница Wildberries рассказала, что занималась единоборствами. По словам женщины, она готовь вновь ввязаться в драку с мужчиной, если он вернется в пункт выдачи. Вдобавок она описала все приметы нарушителя.

В ноябре 2022 года со склада Wildberries в Подмосковье украли товары на миллион рублей. Кража со склада в поселке Случайный близ Электростали случилась 28 ноября, позднее в тот же день о ней сообщили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.