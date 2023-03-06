Ветеран Дрейвен: США проиграют войну против России из-за зависимости от БРИКС

Соединенные Штаты проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости страны от Китая и Индии. Такое мнение выразил ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен в Twitter.

Он обратил внимание, что «практически любой продукт» сделан в Китае. «Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т.д., все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия...», — указал американский военный на новую уязвимость. Он также оценил Вооруженные силы США как «слабые».

По словам Дрейвена, американцы живут в этом ложном чувстве безопасности. Он пояснил, что предыдущие поколения создавали «иллюзию силы, единства и гордости». «Если бы наши враги знали, что мы представляем из себя на самом деле <...> они бы снесли нас за несколько месяцев», — убежден ветеран.

Ранее ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что НАТО боится России. По его словам, Североатлантический альянс считает, что граждане входящих в блок стран перестали верить заявлениям своих властей.