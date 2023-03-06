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05:09, 6 марта 2023Интернет и СМИ

Пользователей WhatsApp предупредили о риске потерять аккаунт

Primpress: с 6 марта WhatsApp начнет удалять неактивные аккаунты пользователей

Фото: Adem AY / Unsplash

Начиная с 6 марта некоторые пользователи WhatsApp рискуют лишиться аккаунта из-за новых правил. Об этом предупредил новостной портал Primpress.

Уточняется, что удаление личных кабинетов будет происходить без права восстановления, что означает потеряю доступа ко всей хранящейся там информации. В опасности находятся аккаунты пользователей, которые не были активны в течение 120 дней и более.

Подобные меры буду приняты ради сохранения общего объема памяти, поскольку некоторые данные пользователей хранятся в облачном пространстве. Кроме того, такое решение обусловлено также необходимостью поддержания нужного уровня безопасности приложения и защиты данных постоянных пользователей.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится возможность создания новостной рассылки. Отмечается, что это позволит людям и организациями делиться новостями с пользователями мессенджера.

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Варвара Кузьмина
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