Раскрыты главные мечты российских туристок перед 8 Марта

АТОР: 34 процента россиянок хотели бы отправиться в романтическое путешествие на 8 Марта

Более трети россиянок в Международный женский день хотели бы отправиться в романтическое путешествие. Главные мечты туристок перед 8 Марта раскрыты в исследовании туристической компании «Алеан», передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, о поездке с возлюбленным мечтают 34 процента респонденток. «Желаемые атрибуты — расположение в красивом месте, романтическое оформление номера, специальное меню тематического завтрака, возможность прогуляться по территории или за ее пределами, посетить вдвоем сауну или SPA-процедуры, поужинать в атмосферном ресторане», — говорится в исследовании.

На втором месте по востребованности оказался отдых в женской компании: об этом мечтают 30 процентов опрошенных. При этом оптимальным вариантом российские путешественницы назвали сочетание хорошего отеля, SPA-программы, акватермального комплекса, анимационных мероприятий и шоу, а также ночных клубов.

Тихий и спокойный отдых предпочли 19 процентов соотечественниц. «Многие признаются, что сейчас им хочется просто побыть наедине с собой или с любимым человеком, расслабиться в каком-нибудь красивом месте на природе», — рассказали в пресс-службе туроператора.

11 процентов опрошенных желали бы поучаствовать на 8 Марта в программах с дегустациями, еще 5 процентов — заняться активным или экстремальным отдыхом. Тем, кто мечтает о таком формате проведения времени, эксперты АТОР порекомендовали отправиться в Сочи, чтобы преодолеть трассу в байк-парке, заняться альпинизмом, спуститься в каньон или открыть для себя мегазиплайн.

Ранее в честь Международного женского дня российская авиакомпания «Якутия» объявила масштабную распродажу билетов по стране на весну. Приобрести проездные документы со скидкой до 30 процентов можно с 4 по 7 марта. Глобальные скидки действуют на перелеты в период с 4 марта по 25 апреля 2023 года.