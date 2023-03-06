Главком ВСУ поддержал продолжение обороны Артемовска

Главком ВСУ Залужный поддержал продолжение обороны Артемовска и усиление позиций в городе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал продолжение обороны Артемовска (украинское название — Бахмут) и усиление позиций армии республики в городе. Об этом говорится в сообщении Офиса президента страны Владимира Зеленского.

Уточняется, что глава государства обратился с вопросом к Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому о дальнейших действиях армии на артемовском направлении. «Они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — отметили в Офисе президента Украины.

Решение приняли на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ, где также обсудили вопрос поставок вооружения и его распределения по оперативным направлениям. Согласно заявлению, в мероприятии участвовали глава офиса президента республики Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов и другие представители власти.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что, оказавшись в оперативном окружении, Артемовск стал новым котлом для подразделений украинской армии. Как он утверждает, практически все дороги, ведущие к городу, контролируются российскими силами.