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07:54, 6 марта 2023Мир

Президент Чехии объяснил причину сотрудничества с Россией

Президент Земан заявил, что Чехия сотрудничала с Россией из-за дешевого энергосырья

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Власти Чехии раньше сотрудничали с Россией, поскольку экономика страны нуждалась в дешевом энергосырье. Об этом в интервью телеканалу CNN Prima NEWS заявил президент Чехии Милош Земан.

Он отметил, что во многом Прага копировала политику Германии. В частности, он отметил, что Берлин ради российского газа поддерживал строительство газопровода Nord Stream-2, а канцлер Ангела Меркель ради этого неоднократно посещала Москву. «Было разумно, чтобы экономическое сотрудничество с Россией тогда — подчеркиваю, тогда — происходило», — сказал политик.

В ноябре 2022 года профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер назвал дешевую российскую энергию и доступное сырье причиной процветания Чехии, теперь же страна несется «в глубокую экономическую и социальную пропасть». При этом, отметил он, в экономическом и социальном спаде чешское правительство обвиняет Россию.

Ранее чешские депутаты «в соответствии с резолюцией ПАСЕ» приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России. За документ проголосовали 129 из 159 парламентариев.

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Марина Совина
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