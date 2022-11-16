В Чехии приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России

Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Чехии приняла вечером во вторник, 15 ноября, резолюцию о «террористическом режиме» в России. Об этом сообщается на сайте парламента.

«В соответствии с резолюцией ПАСЕ Палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим», — приводится цитата из одобренного постановления. За документ проголосовали 129 из 159 присутствовавших депутатов.

3 ноября резолюцию одобрил Комитет парламента Чехии по иностранным делам.

Ранее власти России «террористическим режимом» признала Польша. 85 польских сенаторов единогласно выступили в поддержку документа, в котором говорится об осуждении действий России на территории Украины. Кроме того, сенат призвал мировое сообщество помочь Международному уголовному суду в расследовании дел виновных в преступлениях на Украине. Аналогичное заявление в адрес России принял также парламент Эстонии. Все 88 депутатов проголосовали за признание России «террористическим государством», воздержавшихся или проголосовавших против не было.

