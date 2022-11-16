Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:29, 16 ноября 2022Мир

В Чехии приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России

Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России

Фото: David W Cerny / Reuters

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Чехии приняла вечером во вторник, 15 ноября, резолюцию о «террористическом режиме» в России. Об этом сообщается на сайте парламента.

«В соответствии с резолюцией ПАСЕ Палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим», — приводится цитата из одобренного постановления. За документ проголосовали 129 из 159 присутствовавших депутатов.

3 ноября резолюцию одобрил Комитет парламента Чехии по иностранным делам.

Ранее власти России «террористическим режимом» признала Польша. 85 польских сенаторов единогласно выступили в поддержку документа, в котором говорится об осуждении действий России на территории Украины. Кроме того, сенат призвал мировое сообщество помочь Международному уголовному суду в расследовании дел виновных в преступлениях на Украине. Аналогичное заявление в адрес России принял также парламент Эстонии. Все 88 депутатов проголосовали за признание России «террористическим государством», воздержавшихся или проголосовавших против не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Байден пообещал Польше помощь НАТО и G7 в расследовании падения ракеты
Маск отложил перезапуск подписки Twitter Blue
Уролог предупредил о грозящих импотенцией болезнях
Родители заставили девятилетнего сына жить в собачьем вольере на улице
Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США
Названо число проложенных «по воздуху» дорог МСД
Украинские пленные рассказали об отправлявших их в плен офицерах ВСУ
Пушков назвал «бойкот» западными лидерами Лаврова непродуктивным
В США рассказали об израильском «дроне из ночных кошмаров»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.