Россия разрешила расширить численность афганских дипломатов в Москве

Спецпредставитель Кабулов: Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в Москве

Российские власти дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в Москве, сейчас там будет трое сотрудников, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Цитату приводит РИА Новости.

Он напомнил, что ранее в Москве находился один афганский сотрудник. Увеличится ли численность дипломатов еще в будущем, неизвестно.

Кабулов считает, что расширение штата имеет не столько политическое, сколько дипломатическое значение, поскольку поможет афганцам, проживающим в России, получать консульские услуги.

При этом вопроса о расширении дипломатического присутствия России в Афганистане пока не стоит, а нынешний штат посольства в Москве считают достаточным. Однако обстановка в Афганистане напряженная, что усилилось после прихода к власти движения «Талибан» (запрещено в Росси как террористическое) летом 2021 года. Так, 5 сентября того же года у посольства России в Кабуле прогремел взрыв, два сотрудника дипмиссии погибли, пострадавшие были и среди мирного населения.