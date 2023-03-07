Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 7 марта 2023Мир

Россия разрешила расширить численность афганских дипломатов в Москве

Спецпредставитель Кабулов: Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в Москве

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Российские власти дали разрешение увеличить штат посольства Афганистана в Москве, сейчас там будет трое сотрудников, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Цитату приводит РИА Новости.

Он напомнил, что ранее в Москве находился один афганский сотрудник. Увеличится ли численность дипломатов еще в будущем, неизвестно.

Кабулов считает, что расширение штата имеет не столько политическое, сколько дипломатическое значение, поскольку поможет афганцам, проживающим в России, получать консульские услуги.

При этом вопроса о расширении дипломатического присутствия России в Афганистане пока не стоит, а нынешний штат посольства в Москве считают достаточным. Однако обстановка в Афганистане напряженная, что усилилось после прихода к власти движения «Талибан» (запрещено в Росси как террористическое) летом 2021 года. Так, 5 сентября того же года у посольства России в Кабуле прогремел взрыв, два сотрудника дипмиссии погибли, пострадавшие были и среди мирного населения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о предпосылках окончания СВО
Германия смогла сэкономить газ
Пенсионер утонул в сточных водах канализации в Подмосковье
В Госдуме предложили добавить в Уголовный кодекс России новую статью
Автору Telegram-канала «Протестный МГУ» дали 8,5 года за фейки о ВС России
В Кремле назвали руководителей конфликта на Украине
В Белоруссии задержали причастного к диверсии против российского самолета
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с врио главы Запорожья
В Кремле рассказали о планах Путина на 8 марта
На Украине заявили о начале переговоров с партнерами по продуктовой сделке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.