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07:45, 7 марта 2023Путешествия

Россиянка отдохнула в Сочи и описала поездку фразой «жаль потраченного времени»

Читательница «Тонкостей туризма» возмутилась высокими ценами на отдых в Сочи

Фото: Damir Yakupov / Unsplash

Российская туристка отправилась на отдых в Сочи и описала поездку фразой «жаль потраченного времени», возмутившись высокими ценами. Впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

По словам Марины Епишиной, истории о хорошем отдыхе в Сочи и на Красной Поляне «на любой кошелек» являются «полной чушью». Россиянка объяснила, что при маленьком бюджете отпуск выйдет «кошмарным», но даже если заплатить большие деньги, ситуация не изменится.

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Епишина отметила, что не нашла бюджетное место размещения рядом с горнолыжным склоном, поэтому в горы смогла выбраться лишь несколько раз. При этом не все склоны были открыты, а очереди на подъемники оказались «кошмарные». «Качество трасс отвратительное, сплошные кочки! Очень много катающихся в нетрезвом состоянии, за этим не следит патруль!» — написала читательница портала.

Туристка также попала с семьей в «Сочи Парк», где ее ребенок смог прокатиться лишь на одном аттракционе, все развлечения были закрыты из-за погодных условий. Однако при покупке билета за пять тысяч сотрудники парка об этом не предупредили.

«Минус пять тысяч из семейного бюджета за одну карусель, еще плюс внушительный чек в местном ресторане. Никакие обращения на горячую линию не помогли, очень жаль потраченного времени и денег», — заключила Епишина.

Ранее стало известно, что Сочи назван самым востребованным городом для отдыха у россиян в Международный женский день — на популярный южный курорт приходится порядка 10 процентов всех заказов. Также, согласно данным бронирований, соотечественники устремятся в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск.

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Зарина Дзагоева
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