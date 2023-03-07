СКР объявил в розыск трех командиров ВСУ за преступления на Донбассе в 2014 году

СКР: трое украинских командиров объявлены в розыск за преступления на Донбассе в 2014 году

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск трех украинских командиров за преступления на Донбассе в 2014 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

В международный розыск объявлены начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Куцин, командующий воздушными силами ВСУ Юрий Байдак и командир 299-й бригады штурмовой авиации ВС ВСУ Владимир Помогайло.

Эти данные были озвучены на совещании под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина, проходящем в Херсонской области.

Ранее стало известно, что суды новых регионов России вынесли приговоры троим украинским военнослужащим за особо тяжкие преступления против мирных жителей Донбасса. Один из военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил 8,5 года лишения свободы, второй — 13 лет, а третий был осужден на 18,5 года заключения. Еще ряд уголовных дел о преступлениях украинских силовиков против мирных граждан находятся на рассмотрении в судах.