В новых регионах России осудили троих военных ВСУ за преступления в Донбассе

СКР: в новых регионах осудили троих военных ВСУ за преступления против мирных граждан

Суды новых регионов России вынесли приговоры троим украинским военнослужащим за особо тяжкие преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Эти данные были озвучены на совещании под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина, проходящем в Херсонской области.

Один из военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил 8,5 года лишения свободы, второй — 13 лет, а третий был осужден на 18,5 года заключения. Еще ряд уголовных дел о преступлениях украинских силовиков против мирных граждан находятся на рассмотрении в судах.

1 марта сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать все обстоятельства попыток ВСУ применить беспилотники для атаки на объекты в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.