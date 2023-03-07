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13:03, 7 марта 2023Силовые структуры

В новых регионах России осудили троих военных ВСУ за преступления в Донбассе

СКР: в новых регионах осудили троих военных ВСУ за преступления против мирных граждан

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суды новых регионов России вынесли приговоры троим украинским военнослужащим за особо тяжкие преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Эти данные были озвучены на совещании под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина, проходящем в Херсонской области.

Один из военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил 8,5 года лишения свободы, второй — 13 лет, а третий был осужден на 18,5 года заключения. Еще ряд уголовных дел о преступлениях украинских силовиков против мирных граждан находятся на рассмотрении в судах.

1 марта сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать все обстоятельства попыток ВСУ применить беспилотники для атаки на объекты в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.

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Любовь Ширижик
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