В новых регионах России осудили троих военных ВСУ за преступления в Донбассе
Суды новых регионов России вынесли приговоры троим украинским военнослужащим за особо тяжкие преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).
Эти данные были озвучены на совещании под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина, проходящем в Херсонской области.
Один из военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил 8,5 года лишения свободы, второй — 13 лет, а третий был осужден на 18,5 года заключения. Еще ряд уголовных дел о преступлениях украинских силовиков против мирных граждан находятся на рассмотрении в судах.
1 марта сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать все обстоятельства попыток ВСУ применить беспилотники для атаки на объекты в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.