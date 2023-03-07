Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 7 марта 2023Силовые структуры

Следователи нашли пыточную камеру в аэропорту Мариуполя

СКР сообщил об устроенной боевиками «Азова» пыточной камеры в аэропорту Мариуполя
Начало событий в новости В новых регионах России осудили троих военных ВСУ за преступления в Донбассе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские следователи получили данные об устроенной боевиками украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) пыточной камеры в аэропорту Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Эти данные были озвучены на совещании под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина, проходящем в Херсонской области.

Следователи намерены провести осмотр территории аэропорта. Из показаний очевидцев следует, что участники украинского военного формирования издевались там над мирными жителями и расстреливали их. Тела убитых хоронили поблизости. Сотрудники СКР дадут правовую оценку действиям причастных к преступлениям.

Ранее 7 марта сообщалось, что суды новых регионов России вынесли приговоры троим украинским военнослужащим за особо тяжкие преступления против мирных жителей Донбасса. Один из них получил 8,5 года лишения свободы, второй — 13 лет, а третий был осужден на 18,5 года заключения. Еще ряд уголовных дел о преступлениях украинских силовиков против мирных граждан находятся на рассмотрении в судах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Бывший министр Улюкаев рассказал о радости жизни простого человека после тюрьмы
Российская авиакомпания объявила о распродаже билетов от трех тысяч рублей
В Кремле не стали комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост
Российский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию
Следователи нашли пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
Популярная актриса вышла в свет в платье Уитни Хьюстон 27-летней давности
59-летнею россиянку нашли мертвой во дворе высотки
Лукашенко пообещал не втягивать Белоруссию конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.