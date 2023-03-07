Следователи нашли пыточную камеру в аэропорту Мариуполя

СКР сообщил об устроенной боевиками «Азова» пыточной камеры в аэропорту Мариуполя

В новых регионах России осудили троих военных ВСУ за преступления в Донбассе

Начало событий в новости В новых регионах России осудили троих военных ВСУ за преступления в Донбассе

Российские следователи получили данные об устроенной боевиками украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) пыточной камеры в аэропорту Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Эти данные были озвучены на совещании под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина, проходящем в Херсонской области.

Следователи намерены провести осмотр территории аэропорта. Из показаний очевидцев следует, что участники украинского военного формирования издевались там над мирными жителями и расстреливали их. Тела убитых хоронили поблизости. Сотрудники СКР дадут правовую оценку действиям причастных к преступлениям.

Ранее 7 марта сообщалось, что суды новых регионов России вынесли приговоры троим украинским военнослужащим за особо тяжкие преступления против мирных жителей Донбасса. Один из них получил 8,5 года лишения свободы, второй — 13 лет, а третий был осужден на 18,5 года заключения. Еще ряд уголовных дел о преступлениях украинских силовиков против мирных граждан находятся на рассмотрении в судах.