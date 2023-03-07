В Китае назвали ситуацию в Артемовске началом конца для Украины

Автор Asia Times Вайхерт заявил, что ситуация в Артемовске стала для Украины началом конца

Аналитик Брэндон Вайхерт назвал ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут) началом конца для Украины. Такое мнение журналист выразил в материале для китайского издания Asia Times.

«Начало конца мы, скорее всего, наблюдаем прямо сейчас в Артемовске», — заявил автор статьи. По его мнению, украинская армия истощена, западные цепочки поставок вооружения перегружены, а запасы ключевого оружия и боеприпасов НАТО пустеют. Вайхерт считает, что ситуация в Артемовске демонстрирует готовность России продолжать добиваться поставленных целей.

7 марта советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска.

Накануне сообщалось о решении властей Украины продолжить оборону Артемовска. Также основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы армии республики создают группировки в населенных пунктах вокруг города.