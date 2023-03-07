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07:31, 7 марта 2023Россия

В российском городе годовалая девочка застряла в казане

В Иваново спасатели помогли освободить застрявшую в казане годовалую девочку

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Спасатели помогли освободить годовалую девочку, застрявшую в казане в Иваново. Об этом сообщается на сайте областного управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности .

Инцидент произошел в микрорайоне Рождественский российского города. Сигнал о происшествии поступил в 10:52. На место выехала дежурная смена спасателей, а также бригада скорой медицинской помощи.

«Девочка находилась в алюминиевом казане. Как годовалый ребенок туда попал? Как говорится, история умалчивает», — заявил старший смены Иван Панасенко.

По его словам, спасатели попытались извлечь ребенка из казана, но безуспешно. Тогда было решено огородить девочку циновкой и, постоянно охлаждая, распилить посуду болгаркой. На извлечение ребенка ушло не менее 15 минут.

Ранее в селе Урик Иркутской области нашли мертвым четырехлетнего мальчика. По данным следствия, погибший запутался в бельевой веревке и передавил сонную артерию. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Марина Совина
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